Харламов взвоет: актриса Ковальчук со стволом между ног сверкнула стрингами – то, что ниже пояса, кверху задрала

Актриса из сериалов «Крепостная» и «Гусар» Катерина Ковальчук прославилась тем, что была девушкой Гарика Харламова. Сейчас звезды уже не вместе, но красотка не печалится, а живет в свое удовольствие.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Катерина в новогодние каникулы улетела в Индонезию и публикует в соцсетях оттуда кадры с пляжа. На новом фото она позировала, повиснув вниз головой. Купальник со стрингами подчеркнул рельефные бедра актрисы, которыми та крепко зажала между ног ствол дерева.