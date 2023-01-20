«Вся эта история дурно пахнет»: Май Абрикосов – про замеченную на украинской тусовке Аллу Михееву

Оправданиям Аллы Михеевой о том, как она угодила в переплет с тусовкой под сине-желтыми флагами в Куршевеле, многие не поверили. Соведущая Ивана Урганта в вечернем шоу пыталась объясниться два раза, но люди не видят в происшедшем случайностей. В этом признался блогер Роман Тертишный, наиболее известный как участник «Дома-2» Май Абрикосов.