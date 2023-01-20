На первого ребенка: с февраля увеличится размер материнского капитала

Уже с первого февраля 2023 года вырастет размер материнского капитала.

Число достигнет 587 тыс. рублей. Речь идет о материнском капитале на первого ребенка.

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К слову, размер семейного капитала на второго ребенка тоже увеличили. Теперь за второго ребенка дадут 775,6 тыс. рублей. Об этом сообщили в osnmedia.ru.