На первого ребенка: с февраля увеличится размер материнского капитала

Дети

Дети. Фото: Global Look Press 

Об этом сообщили в Министерстве финансов России.

Уже с первого февраля 2023 года вырастет размер материнского капитала.

Число достигнет 587 тыс. рублей. Речь идет о материнском капитале на первого ребенка.

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К слову, размер семейного капитала на второго ребенка тоже увеличили. Теперь за второго ребенка дадут 775,6 тыс. рублей. Об этом сообщили в osnmedia.ru.

Напомним, ранее россиянка смогла сэкономить один миллион рублей благодаря социальной выплате. Женщина погасила часть ипотеки за счет материнства и мер господдержки. 

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