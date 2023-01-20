Шоколадная Волочкова в розовом бикини не по размеру вышла в огород: лиф не справляется, тесемки по чреслам струятся

Звезда балета Анастасия Волочкова две недели отдыхала на Мальдивах, на радость поклонников и к зависти хейтеров. Звезда приобрела на острове шоколадный загар, которым первым делом и похвасталась, прилетев в Москву.

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С утра пораньше на Крещение Волочкова поспешила к своей купели. Она облачилась в ярко-розовый купальник, который ей явно мал, и стала позировать возле чана с ледяной водой в огороде.

Балерина заметила, что привезла себя в отличной форме, стройную и загорелую, и окунулась в купель. Она долго рассказывала, как у нее дела, стоя мокрой на снегу и демонстрируя свою фигуру в лифе, который едва вмещает богатства балерины, и стрингах на тонких тесемочках, струящихся длинными завязками по чреслам звезды.