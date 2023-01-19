«Дамы, а где ваши юбки?»: Бузова в прозрачном платье едва прикрыла передок, веселясь с Погребняк в Минске

Ольга уже в аэропорту предстала в белоснежной шубе. Она переоделась в вечерний лук. Телеведущая в крохотном прозрачном платье со стразами засветила декольте. Лук дополнили белые туфли со стразами. Артистка приехала в ресторан с Марией Погребняк и Юлией Самедовой, которые облачились в черные мини-платья. Бузова едва прикрыла прелести. Прозрачная ткань облегала ее бедра.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».