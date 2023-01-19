«Дамы, а где ваши юбки?»: Бузова в прозрачном платье едва прикрыла передок, веселясь с Погребняк в Минске

Ольга Бузова не перестает давать концерты и вести передачи. Она не скрывает, что заработала большие деньги. Теперь артистка мечтает о семье, но при этом к себе она подпускает не всех мужчин. На этот раз блондинка устроила спонтанную поездку в Минск. Звезда решила с подругами отметить свой день рождения с размахом.
Ольга уже в аэропорту предстала в белоснежной шубе. Она переоделась в вечерний лук. Телеведущая в крохотном прозрачном платье со стразами засветила декольте. Лук дополнили белые туфли со стразами. Артистка приехала в ресторан с Марией Погребняк и Юлией Самедовой, которые облачились в черные мини-платья. Бузова едва прикрыла прелести. Прозрачная ткань облегала ее бедра.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга Бузова, Мария Погребняк и Юлия Самедова. Фото: соцсети звезды
«Как символично, что в свой день рождения, я работаю. Но это не повод не отметить мой день! Минск, встречай», – заявила звезда.
Поклонники были взбудоражены. Многие удивились ее образу. «Дамы, а где ваши юбки? Как вас из дома выпустили в таком виде?», «А что с ногой у девушки справа? Как будто ей часть икроножной мышцы убрали», «Нужно больше фотошопа», «Передок едва прикрыла», — стали писать подписчики.