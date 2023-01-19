Волосы еще мокренькие: Клава Кока прикрыла наготу одним халатом, взбудоражив фанатов

Уже несколько дней Клава отдыхает в Дубае. Она без стеснения щеголяет в бикини. Певица решила устроить день спа. Она запечатлелась обнаженной, прикрыв свою наготу лишь банным халатом. Артистка только приняла ванну, поэтому ее волосы были мокрыми. Она отказалась от макияжа, показав природную красоту.

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