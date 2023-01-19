Волосы еще мокренькие: Клава Кока прикрыла наготу одним халатом, взбудоражив фанатов

Клава Кока является одной из популярных молодых исполнительниц. Примечательно, что певица регулярно выступает на сцене и снимается в телевизионных шоу. Она не боится экспериментировать с образами. Блондинка одевается броско, чтобы привлекать мужское внимание. Звезда не скрывает, что ищет жениха.
Уже несколько дней Клава отдыхает в Дубае. Она без стеснения щеголяет в бикини. Певица решила устроить день спа. Она запечатлелась обнаженной, прикрыв свою наготу лишь банным халатом. Артистка только приняла ванну, поэтому ее волосы были мокрыми. Она отказалась от макияжа, показав природную красоту.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что блондинка выглядит соблазнительно. «Ох, какая красотка», «Мокренькая еще», «Ну что за формы! Снимай халат», «Такой милый пупсик! Эти щеки», «Совсем без белья?» — стали писать подписчики.