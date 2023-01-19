Севастьянова завязала на узел рубашку, сразив красотой фигуры: от идеальных ног глаз не оторвать

Обычно Каролина носит короткие платья. Она предпочитает делать акцент на округлых частях тела. На этот раз гимнастка предстала в лосинах и белой рубашке, завязанной на узел. Она сделала акцент на талии. Чемпионка не стала оголять декольте, но ее длинные ноги впечатлили поклонников. Севастьянова получила много комплиментов.

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