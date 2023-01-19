Севастьянова завязала на узел рубашку, сразив красотой фигуры: от идеальных ног глаз не оторвать

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она успела стать олимпийской чемпионкой в художественной гимнастике. В ее копилке множество медалей. Но теперь спортсменка регулярно путешествует. На этот раз она приехала в Монако. После расставания с бойфрендом звезда все чаще одевается более дерзко.
Обычно Каролина носит короткие платья. Она предпочитает делать акцент на округлых частях тела. На этот раз гимнастка предстала в лосинах и белой рубашке, завязанной на узел. Она сделала акцент на талии. Чемпионка не стала оголять декольте, но ее длинные ноги впечатлили поклонников. Севастьянова получила много комплиментов.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Многие стали осыпать ее вопросами. Каролина в очередной раз покорила подписчиков своей фигурой. «Ой, такие ноги», «Просто нереальная», «Вот на такой фигуре все выглядит бесподобно», «Мне нравится ваша соблазнительная форма», «Такая высокая», «Впечатляете», — стали писать в Сети.