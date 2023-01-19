Было совсем не просто: Мондезир Свет-Амур рассказал, как избавился от вредной привычки ради сыновей

Экс-участник знаменитой телестройки Мондезир Свет-Амур счастливый отец двух близнецов. Блогер и его девушка Юлия Ефременкова проводят с малышами большую часть времени. Дети наполнили парня не только счастьем, но и побудили желание лучше ухаживать за собственным организмом.
Звезды стали родителями в сентябре прошлого года. Посредством кесарева сечения на свет появилась двойня. Пара пока не представила свету близнецов, но ребята признались, что рождение детей кардинально изменило их жизнь.
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Бывшие участники телестройки решили тщательно следить не только за здоровьем сыновей, но и за собственным. Сегодня Мондезир признался, что был вынужден отказаться от давней вредной привычки.
Мондезир и один из близнецов. Фото: соцсети
Парень объяснил поступок тем, что хочет для мальчиков всегда оставаться здоровым и крепким отцом. Он уточнил, что перестал курить кальян.
«Он заметно сказывался на моем физическом состоянии - на тренировках и в зале я стал это замечать. Но было не просто избавиться от этой пагубной привычки. Мне помог препарат, который как раз избавляет от никотиновой зависимости», - поделился Мондезир в соцсетях и призвал своих подписчиков последовать его примеру.
Парень также честно рассказал, что безумно счастлив от рождения детей. По словам Мондезира, он готов вечно наблюдать за тем, как сыновья улыбаются. Свет-Амур разделил заботу о малышах с Юлией Ефременковой. Отец научился менять памперсы и кормить мальчиков, также он с радостью гуляет с ними или сидит дома, пока мама отдыхает и занимается личными делами.