Было совсем не просто: Мондезир Свет-Амур рассказал, как избавился от вредной привычки ради сыновей

Экс-участник знаменитой телестройки Мондезир Свет-Амур счастливый отец двух близнецов. Блогер и его девушка Юлия Ефременкова проводят с малышами большую часть времени. Дети наполнили парня не только счастьем, но и побудили желание лучше ухаживать за собственным организмом.

Звезды стали родителями в сентябре прошлого года. Посредством кесарева сечения на свет появилась двойня. Пара пока не представила свету близнецов, но ребята признались, что рождение детей кардинально изменило их жизнь.

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Бывшие участники телестройки решили тщательно следить не только за здоровьем сыновей, но и за собственным. Сегодня Мондезир признался, что был вынужден отказаться от давней вредной привычки.