«Денис, у меня такие. Извини»: Кудрявцева ответила подписчику, который готов купить ее трусики

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она является одной из самых известных персон в России. В 51 год Лера продолжает вести концерты и премии. Она любит носить броские платья со стразами. В ее гардеробной собралась большая коллекция. К слову, хоть всего 4 года назад она родила дочку, звезда находится в идеальной форме.
На этот раз Лера вернулась из отпуска. После съемочного дня она решила проверить личные сообщения. Блондинка наткнулась на подписчика, который уже длительное время присылает ей сообщения, в которых просит ему продать трусики. Телеведущая сначала опешила от такого предложения, а потом выложила фото с панталонами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Денис, у меня такие. Извини, если разочаровала», — заявила звезда.
Поклонники оценили ее чувство юмора. Кудрявцева сама не раз шутила по поводу своего возраста. А вот к слову бабушка она привыкла не сразу, когда у нее родился внук Лев.
Фото: соцсети Леры Кудрявцевой