«Денис, у меня такие. Извини»: Кудрявцева ответила подписчику, который готов купить ее трусики

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Телеведущая решила показать мужчине, который выпрашивал у нее нижнее белье, что она носит под платьями.

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она является одной из самых известных персон в России. В 51 год Лера продолжает вести концерты и премии. Она любит носить броские платья со стразами. В ее гардеробной собралась большая коллекция. К слову, хоть всего 4 года назад она родила дочку, звезда находится в идеальной форме. 

На этот раз Лера вернулась из отпуска. После съемочного дня она решила проверить личные сообщения. Блондинка наткнулась на подписчика, который уже длительное время присылает ей сообщения, в которых просит ему продать трусики. Телеведущая сначала опешила от такого предложения, а потом выложила фото с панталонами. 

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«Денис, у меня такие. Извини, если разочаровала», — заявила звезда.

Поклонники оценили ее чувство юмора. Кудрявцева сама не раз шутила по поводу своего возраста. А вот к слову бабушка она привыкла не сразу, когда у нее родился внук Лев.

Фото: соцсети Леры Кудрявцевой

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