«Денис, у меня такие. Извини»: Кудрявцева ответила подписчику, который готов купить ее трусики

На этот раз Лера вернулась из отпуска. После съемочного дня она решила проверить личные сообщения. Блондинка наткнулась на подписчика, который уже длительное время присылает ей сообщения, в которых просит ему продать трусики. Телеведущая сначала опешила от такого предложения, а потом выложила фото с панталонами.

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«Денис, у меня такие. Извини, если разочаровала», — заявила звезда.

Поклонники оценили ее чувство юмора. Кудрявцева сама не раз шутила по поводу своего возраста. А вот к слову бабушка она привыкла не сразу, когда у нее родился внук Лев.