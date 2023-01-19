«Все хорошо, но холодновато»: знаменитости не испугались нырнуть в ледяную прорубь на Крещение

Стало известно, кто из звезд осмелился нырнуть в купель на Крещение.
Одним из первых смельчаков стал Олег Газманов. Певец отметил, что ранее окунался в теплой соленой воде океана. Однако в этом году артист погрузился в ледяную воду.
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«Жена отговаривала, убеждала, что это необязательно, ведь вся вода становится святой, и можно таинство совершить дома в ванной или под душем. Но я все равно это сделал и реально почувствовал, что очистился духовно и физически», — признался Газманов в личном микроблоге.
«Эмоции — топчик! Все хорошо, но холодновато чуть-чуть», — отметил футболист Дмитрий Тарасов в социальных сетях.
А из представительниц прекрасного пола решились на обряд телеведущие Алла Довлатова и Яна Кошкина.
«Всех поздравляю с Крещением! Хочу пожелать здоровья, счастья, любви! Всех люблю!» — отметила Довлатова в своем микроблоге.