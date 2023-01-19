«Все хорошо, но холодновато»: знаменитости не испугались нырнуть в ледяную прорубь на Крещение

Стало известно, кто из звезд осмелился нырнуть в купель на Крещение.

Одним из первых смельчаков стал Олег Газманов. Певец отметил, что ранее окунался в теплой соленой воде океана. Однако в этом году артист погрузился в ледяную воду.

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