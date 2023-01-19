Списочек немаленький: Родион Газманов похвастался дружбой с бывшими девушками

Сын Олега Газманова, Родион, пошел по стопам своего знаменитого родственника. Талантливый певец с харизмой и привлекательной внешностью. Однако несмотря на свою публичность, 41-летний наследник звезды не любит, когда обсуждают его личную жизнь. В интернете практически нет информации, кто является возлюбленной знаменитости, с кем он мечтает создать семью.

За все это время у Родиона не было отношений, которые бы могли привести к ЗАГСу. Но артист честно признавался, что уже давно мечтает о семье. Но пока Газманову удается пополнять лишь список экс-возлюбленных.

Слухов о романах сына знаменитого исполнителя ходит очень много, но он еще ни разу не подтвердил хотя бы один из них. В свое время фанаты Родиона обсуждали его чувства к актрисе Елизавете Арзамасовой. Но исполнитель категорически все отрицает, заявляя, что она замечательная, однако они только хорошие друзья.

В свое время СМИ приписывали певцу роман с участницей шоу «Голос. Пятый сезон» Василиной Краснослободцевой. А в прошлом году поговаривали, что у Родиона отношения с таинственной брюнеткой. Он появился на премьере семейного приключенческого фильма «Красная шапочка» в Москве, которую постоянно обнимал на мероприятии. Однако так и не удалось установить личность незнакомки.

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