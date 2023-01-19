Ольга Бузова распахнула шубку, сверкнув прелестями в платье без белья: все обомлели от увиденного

Ольга Бузова давно ведет передачи и выступает на сцене. Она не скрывает, что мечтает о семье. Однако для бывшей ведущей «Дома-2» стало проще разбогатеть, чем найти себе мужа.
После расставания с Давой она так и не встретила новую любовь. Но звезда не перестает свободное время проводить с подругами.
20 января Ольга отметит свой день рождения. Однако она не стала дожидаться начала праздника и накануне собрала подруг. Телеведущая решила улететь в Минск, чтобы там повеселиться. Еще в самолете артистка переоделась и вышла на улицу в белоснежной шубе, которую распахнула.
Бузова решила блеснуть фигурой в полупрозрачном мини-платье со стразами. Она оголила свою грудь и длинные ноги.
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Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие осыпали Ольгу комплиментами. Многие отметили, что наряд ее украсил. Но нашлись и те, кто ее раскритиковал. «Ох, вот это лучок», «Едва прикрыла прелести», «Ой, грудь появилась и все! Прозрачное декольте, привет», «А трусики не забыла?», «Застудит все, зато счастливая», — стали писать в Сети.