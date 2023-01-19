Ольга Бузова распахнула шубку, сверкнув прелестями в платье без белья: все обомлели от увиденного

Ольга Бузова давно ведет передачи и выступает на сцене. Она не скрывает, что мечтает о семье. Однако для бывшей ведущей «Дома-2» стало проще разбогатеть, чем найти себе мужа.

После расставания с Давой она так и не встретила новую любовь. Но звезда не перестает свободное время проводить с подругами.