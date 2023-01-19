Клава Кока в футболке блеснула изящными бедрами: пошалила на публике, отказавшись от шортиков

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в России. Блондинка не перестает удивлять публику своими образами. Она обладает стройной фигурой, но с изюминкой. Артистка не пытается выглядеть идеально, как модели. На этот раз она приехала в Дубай, где щеголяет в бикини.
На этот раз Клава решила начать день с похода в спортзал. Она предстала в одной футболке. Певица встала на тренажер, оголив бедра. Однако она решила не надевать шорты. Артистка покрасовалась на тренажере, демонстрируя ноги, но потом передумала и пошла на пляж. Кока кокетливо засмеялась.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что она поддержала тренд на оголенность. «Ох, вот это ножки», «А тут наряд только подчеркнул формы», «Как это соблазнительно выглядит», «Хороша», «Просто огонь», «А бедра хороши», «Можно футболку и покороче надеть», — написали подписчики.