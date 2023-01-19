Клава Кока в футболке блеснула изящными бедрами: пошалила на публике, отказавшись от шортиков

На этот раз Клава решила начать день с похода в спортзал. Она предстала в одной футболке. Певица встала на тренажер, оголив бедра. Однако она решила не надевать шорты. Артистка покрасовалась на тренажере, демонстрируя ноги, но потом передумала и пошла на пляж. Кока кокетливо засмеялась.

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