Анфиса Чехова призналась, готова ли она переехать в США к любимому

Телеведущая Анфиса Чехова ответила на вопросы поклонников в социальной сети. Знаменитость затронула тему отъезда из России.

Кто-то из фолловеров Чеховой поинтересовался, собирается ли Анфиса в ближайшее время уехать в Америку к своему возлюбленному.

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К слову, Чехова вернулась из Нью-Йорка не так давно. Но жить на постоянной основе в США Анфиса не готова. Тем более без сопровождения близких.

Чехова часто бывает в США, но никогда не жила там самостоятельно.