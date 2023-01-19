Анфиса Чехова призналась, готова ли она переехать в США к любимому

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова. Фото: соцсети 

Актриса имеет возможность улететь к мужчине в Нью-Йорк.

Телеведущая Анфиса Чехова ответила на вопросы поклонников в социальной сети. Знаменитость затронула тему отъезда из России.

Кто-то из фолловеров Чеховой поинтересовался, собирается ли Анфиса в ближайшее время уехать в Америку к своему возлюбленному. 

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К слову, Чехова вернулась из Нью-Йорка не так давно. Но жить на постоянной основе в США Анфиса не готова. Тем более без сопровождения близких.

Чехова часто бывает в США, но никогда не жила там самостоятельно.

«Это моя родина, что бы с ней ни происходило», — заявила Чехова о России в личном микроблоге.

Напомним, ранее дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина показала своего американского бойфренда.

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