Анфиса Чехова призналась, готова ли она переехать в США к любимому

Телеведущая Анфиса Чехова ответила на вопросы поклонников в социальной сети. Знаменитость затронула тему отъезда из России.
Кто-то из фолловеров Чеховой поинтересовался, собирается ли Анфиса в ближайшее время уехать в Америку к своему возлюбленному.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
К слову, Чехова вернулась из Нью-Йорка не так давно. Но жить на постоянной основе в США Анфиса не готова. Тем более без сопровождения близких.
Чехова часто бывает в США, но никогда не жила там самостоятельно.
«Это моя родина, что бы с ней ни происходило», — заявила Чехова о России в личном микроблоге.
Напомним, ранее дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина показала своего американского бойфренда.