Дженнифер Лопес в прозрачном платье произвела фурор на премьере: лишь бантик на том самом месте

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды

Американская певица в экстравагантном наряде щегольнула в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Лопес уже давно стала мировой знаменитостью. Она продолжает давать концерты и сниматься в кино. Певица в свои 53 года не перестает следить за фигурой. Порой она облачается в смелые наряды. Артистка предпочитает подчеркивать свои формы, которые не перестают будоражить публику. 

А накануне Лопес пришла на премьеру комедии «Моя пиратская свадьба». В Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе она появилась в прозрачном платье в пол со стразами бренда Valentino. Однако свои прелести певица все же прикрыла. Нюдовый корсет и бант под прозрачной тканью прикрыли сокровенное. 

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Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды

 Исполнительница хита Same girl дополнила аутфит серебристыми туфлями на высокой платформе и миниатюрным желтым клатчем. В этот вечер Лопес произвела фурор. Она с радостью общалась со звездными гостями. Примечательно, что звезда позировала на красной дорожке в компании своего экранного жениха, Джоша Дюамеля. 

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