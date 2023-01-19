Дженнифер Лопес в прозрачном платье произвела фурор на премьере: лишь бантик на том самом месте

А накануне Лопес пришла на премьеру комедии «Моя пиратская свадьба». В Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе она появилась в прозрачном платье в пол со стразами бренда Valentino. Однако свои прелести певица все же прикрыла. Нюдовый корсет и бант под прозрачной тканью прикрыли сокровенное.

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