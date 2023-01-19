Помяла своих «близняшек» перед камерой: Валя Карнавал оголила пышную грудь, сразив поклонников

Примечательно, что Валя готовится к свадьбе. При этом она продолжает делиться пикантными кадрами в соцсетях. На этот раз блондинка покрасовалась в трикотажном джемпере с откровенным декольте. Она помяла свою пышную грудь руками, а потом сжала прелести, продемонстрировав глубокую ложбинку греха.

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