Актера Алека Болдуина привлекут к наказанию по уголовной статье за убийство оператора Галины Хатчинс

Алек Болдуин

Алек Болдуин. Фото: Global Look Press

Голливудскому актеру предъявлено обвинение за убийство, которое произошло во время съемок фильма «Ржавчина» в 2021 году.

Алек Болдуин является известным актером. Он в 2021 году попал в неприятную ситуацию на съемках фильма «Ржавчина». Тогда артист выстрелил из пистолета, который оказался заряжен настоящими пулями. В результате была убита оператор Галина Хатчинс. 

Ранее муж застреленной кинематографистки Мэтью подал иск к продюсерам проекта, но потом якобы подписал мирное соглашение и был даже готов стать продюсером фильма. 

Однако теперь выяснилось, что Болдуину все же были предъявлены обвинения и скоро он предстанет в суде.

Прокурор Первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис предъявила американскому актеру обвинения в непредумышленном убийстве оператора во время съемок фильма.

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Как сообщает Fox News, также обвинение по этой статье было предъявлено Ханне Гутьеррес-Рид, которая являлась специалистом по оружию при производстве фильма.

Добавим, что сам Алек также подал иск ранее на Гутьеррес-Рид, а также на Дейва Холлза, помощника режиссера, который непосредственно передавал ему пистолет. Также актер считает, что к случившему причастны реквизитор Сара Закри и поставщик оружия и боеприпасов Сет Кенни.

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