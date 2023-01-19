Актера Алека Болдуина привлекут к наказанию по уголовной статье за убийство оператора Галины Хатчинс

Алек Болдуин является известным актером. Он в 2021 году попал в неприятную ситуацию на съемках фильма «Ржавчина». Тогда артист выстрелил из пистолета, который оказался заряжен настоящими пулями. В результате была убита оператор Галина Хатчинс.

Ранее муж застреленной кинематографистки Мэтью подал иск к продюсерам проекта, но потом якобы подписал мирное соглашение и был даже готов стать продюсером фильма.

Однако теперь выяснилось, что Болдуину все же были предъявлены обвинения и скоро он предстанет в суде.