Актера Алека Болдуина привлекут к наказанию по уголовной статье за убийство оператора Галины Хатчинс

Алек Болдуин является известным актером. Он в 2021 году попал в неприятную ситуацию на съемках фильма «Ржавчина». Тогда артист выстрелил из пистолета, который оказался заряжен настоящими пулями. В результате была убита оператор Галина Хатчинс.
Ранее муж застреленной кинематографистки Мэтью подал иск к продюсерам проекта, но потом якобы подписал мирное соглашение и был даже готов стать продюсером фильма.
Однако теперь выяснилось, что Болдуину все же были предъявлены обвинения и скоро он предстанет в суде.
Прокурор Первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис предъявила американскому актеру обвинения в непредумышленном убийстве оператора во время съемок фильма.
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Как сообщает Fox News, также обвинение по этой статье было предъявлено Ханне Гутьеррес-Рид, которая являлась специалистом по оружию при производстве фильма.
Добавим, что сам Алек также подал иск ранее на Гутьеррес-Рид, а также на Дейва Холлза, помощника режиссера, который непосредственно передавал ему пистолет. Также актер считает, что к случившему причастны реквизитор Сара Закри и поставщик оружия и боеприпасов Сет Кенни.