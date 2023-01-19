«Ей не особо нравится все, что сейчас происходит»: Муцениеце рассказала, как дочка рыдает из-за новой жены Прилучного

«Она, на самом деле, немножко порыдала вчера на ночь. Не из-за ветрянки она грустная была. Я не знаю, как у кого дети после развода приходят в себя. Уже столько времени прошло, а она все никак не может отпустить ситуацию.

И видимо, ей не особо нравится все, что сейчас происходит. Причем, она очень хорошо относится к новоиспеченной женщине своего отца. Видимо, она потеряла надежду, что мы с ним будем снова вместе.

Она сказала: «Мам, потому что так не может быть, чтобы два человека, у которых есть двое детей, были с разными семьями!» И вроде она права. Сразу чувствуешь себя виноватым», — рассказала Муцениеце.