«Ей не особо нравится все, что сейчас происходит»: Муцениеце рассказала, как дочка рыдает из-за новой жены Прилучного

Агата Муцениеце снимается в кино больше 10 лет. Многие ее знают благодаря сериалу «Закрытая школа». Тогда она познакомилась с Павлом Прилучным, с которым прожила в браке 8 лет. Их развод в 2020 году стал для многих неожиданностью. Лишь спустя время актриса призналась, что избранник поднимал на нее руку. Однако недавно он снова женился.
Недавно Агата увела дочку Мию и сына Тимофея в Дубай. Она решила продлить им новогодние каникулы. Но актриса заметила, что младшая наследница грустит еще до Нового года. Сначала она решила, что причиной стала ветрянка. Но в итоге оказалось, что Мия переживает из-за развода родителей. Ей это тяжело принять, тем более после знакомства с новой женой Павла Зепюр Брутян.
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Мия Прилучная. Фото: YouTube Агаты Муцениеце
«Она, на самом деле, немножко порыдала вчера на ночь. Не из-за ветрянки она грустная была. Я не знаю, как у кого дети после развода приходят в себя. Уже столько времени прошло, а она все никак не может отпустить ситуацию.
И видимо, ей не особо нравится все, что сейчас происходит. Причем, она очень хорошо относится к новоиспеченной женщине своего отца. Видимо, она потеряла надежду, что мы с ним будем снова вместе.
Она сказала: «Мам, потому что так не может быть, чтобы два человека, у которых есть двое детей, были с разными семьями!» И вроде она права. Сразу чувствуешь себя виноватым», — рассказала Муцениеце.