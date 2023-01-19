Клава Кока случайно оголила пышные бедра: без стеснения сверкнула трусами на глазах у подружки

Клава Кока уже давно строит карьеру певицы. Она успела выпустить несколько хитов и смогла завоевать любовь публики. Теперь блондинка мечтает о свадьбе.
Она находится в поисках жениха. Недавно артистка улетела в Мексику, где отдыхала несколько дней. А потом звезда оказалась в Дубае. Она встретилась с Мари Краймбрери.
Целый день Кока провела с подругой на яхте. Они загорали и развлекались. Певица облачилась в бикини и мини-юбку в тон. Она прилегла на палубе, засветив трусики. Юбка случайно задралась, оголив ее бедра. Клава продолжила красоваться, обнимаясь с Мари. Она едва прикрыла свои прелести фигуры, позируя на камеру.
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Клава Кока и Мари Краймбрери. Фото: соцсети
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кока. Многие осыпали ее комплиментами. «Все прекрасно, но зачем так вытягивать ноги Клавы», «Очень смелый ракурс», «Показала прелести», «Юбка сползла до ушей», «Какая хорошенькая», «В купальнике прям сочная мамасита», «Ну что за вид», — стали писать в Сети.