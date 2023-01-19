Клава Кока случайно оголила пышные бедра: без стеснения сверкнула трусами на глазах у подружки

Клава Кока уже давно строит карьеру певицы. Она успела выпустить несколько хитов и смогла завоевать любовь публики. Теперь блондинка мечтает о свадьбе.

Она находится в поисках жениха. Недавно артистка улетела в Мексику, где отдыхала несколько дней. А потом звезда оказалась в Дубае. Она встретилась с Мари Краймбрери.