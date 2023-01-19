«В вашем возрасте это неприлично»: Елена Летучая оголила «сочные» формы, надев лифчик без пуш-ап

Елена Летучая уже давно работает на телевидении. Она прославилась, когда стала вести шоу «Ревизорро». И потом блондинка стала работать много сниматься и путешествовать. В 44 года она не перестает следить за внешностью. Елена на этот раз прилетела на Бали. Звезда наслаждается отпуском вместе с мужем.
На этот раз Летучая решила покрасоваться в юбке и лифе от купальнике. Она обнажила свое увесистое декольте. Шляпка дополняла ее образ. Телеведущая решила снять юбку и покрасоваться у бассейна. Она не скрыла прелести своей фигуры. Елена не боится оголять свои формы. Однако на этот раз некоторые пользователи Сети подвергли ее критике.
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Поклонники стали активно обсуждать фигуру Летучей.
«Эталон женщины!», «Декольте очень смелое», «Ну прям дама из Голливуда», «В вашем возрасте это неприлично», «Просто слов нет», «Ну что за сочные формы», «Классные виды», «Просто дива, как перестать смотреть», — стали писать пользователи Сети.