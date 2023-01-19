«В вашем возрасте это неприлично»: Елена Летучая оголила «сочные» формы, надев лифчик без пуш-ап

На этот раз Летучая решила покрасоваться в юбке и лифе от купальнике. Она обнажила свое увесистое декольте. Шляпка дополняла ее образ. Телеведущая решила снять юбку и покрасоваться у бассейна. Она не скрыла прелести своей фигуры. Елена не боится оголять свои формы. Однако на этот раз некоторые пользователи Сети подвергли ее критике.

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