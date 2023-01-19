Еще день, а уже навеселе: Бузова в мерцающем корсете кокетливо оголила округлые полушария груди

Теперь Ольга готовится к большому празднику. Ей 20 января исполнится 37 лет. Она решила уехать из Москвы и отметить это событие на курорте. Артистка собрала близких подруг — Марию Погребняк и Юлию Самедову — в аэропорту. Они сразу начали баловаться игристым. Бузова предстала в кожаных брюках клеш и мерцающем корсете с откровенным декольте. Она блеснула округлым бюстом на камеру.

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