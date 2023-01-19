Еще день, а уже навеселе: Бузова в мерцающем корсете кокетливо оголила округлые полушария груди

Ольга Бузова уже давно стала одной из самых известных персон в России. Она продолжает вести передачи и давать концерты. Артистка даже переехала в новую квартиру. Однако пока она не нашла новую любовь, о чем не перестает мечтать. При этом звезда не перестает броско одеваться и подчеркивать свои формы.
Теперь Ольга готовится к большому празднику. Ей 20 января исполнится 37 лет. Она решила уехать из Москвы и отметить это событие на курорте. Артистка собрала близких подруг — Марию Погребняк и Юлию Самедову — в аэропорту. Они сразу начали баловаться игристым. Бузова предстала в кожаных брюках клеш и мерцающем корсете с откровенным декольте. Она блеснула округлым бюстом на камеру.
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На этот раз Ольга не стала раскрывать, где отпразднует день рождения. Поклонники подозревают, что артистка летит на море. Многие удивились тому, какие у нее пышные формы. Ее даже заподозрили в беременности.
«Ох, уже отмечает», «Какое декольте», «Словно в положении? Прям пышный бюст появился», «Оля оделась словно для тусовки», — стали писать подписчики.