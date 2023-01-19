Подольская в тугом купальнике смело расставила ножки на пляже: опасная рогатка (фото)

На этот раз Наталья взяла с собой платья и купальники. Она наслаждается отдыхом в компании мужа. В 40 лет певица может похвастаться стройностью. На этот раз она облачилась в алый купальник, прикрыв бедра шелковым парео. Артистка расставила ноги, позируя у пальмы. Она оголила свои стройные ноги и подчеркнула тонкий стан. Подольская засветила темный треугольник.

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