Подольская в тугом купальнике смело расставила ножки на пляже: опасная рогатка (фото)

Наталья Подольская много лет выступает на сцене. Она предпочитает совмещать карьеру и семью. Артистка растит сыновей Артемия и Ивана. Она уже давно строит отношения с Владимиром Пресняковым. Примечательно, что после новогодних каникул пара уехала на Мальдивы, устроив романтическое путешествие.
На этот раз Наталья взяла с собой платья и купальники. Она наслаждается отдыхом в компании мужа. В 40 лет певица может похвастаться стройностью. На этот раз она облачилась в алый купальник, прикрыв бедра шелковым парео. Артистка расставила ноги, позируя у пальмы. Она оголила свои стройные ноги и подчеркнула тонкий стан. Подольская засветила темный треугольник.
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Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
«Здесь все виллы на воде и они шикарны. У нас сторона заката и каждый вечерок мы любовались уходящим солнышком», — написала звезда.
Поклонники восхитились фигурой жены Преснякова. Многие остались в восторге от ее пляжного образа.
«Вы очень хорошенькая», «Красивая и очень обаятельная», «Ножки красивые», «Просто отличные формы», «Поза пошлая», — стали писать подписчики.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды