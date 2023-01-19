Иван Ургант отреагировал на предложение признать его иноагентом

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал предложение одного из депутатов признать его иноагентом. Артист ответил парламентарию в свойственной себе манере.

«Сегодня захотели признать меня иноагентом? Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам.

Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять. Я старался», — сказал Иван.