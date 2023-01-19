Могила Элины Быстрицкой вызывает недоумение

С момента смерти известной актрисы Элины Быстрицкой прошло почти 4 года – звезды «Тихого Дона» не стало 26 апреля 2019 года. Первое время ее могила была завалена цветами. Но сейчас, похоже, даже самые преданные поклонники начали забывать актрису: место последнего приюта Быстрицкой поражает своим запущенным состоянием.

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Летом 2020 года был установлен гранитный камень, на котором выгравированы даты ее рождения и смерти, а потом здесь появилась скульптура, изображающая Элину Быстрицкую с театральной маской в руке. Но родных у нее не осталось, поэтом следить за порядком на могиле некому: по сообщениям издания «РИА ФАН», портрет актрисы выгорел, стекло на нем давно разбилось, остатки цветов выглядят неопрятно.