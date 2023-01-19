Муцениеце в тесном бикини извернулась ужом на лежаке, подсунув подмышку под нос народу (фото)

Муцениеце в тесном бикини извернулась ужом на лежаке, подсунув подмышку под нос народу (фото)

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Бывшая жена «мажора» позировала для селфи, вызвав хохот подписчиков.

Хейтеры затравили Агату Муцениеце за неудачное фото на шезлонге. Поклонники обратили внимание на то, что актриса из фильма «Тобол» слила в микроблог снимок, который притягивает внимание не к фигуре экс-жены «мажора», а к ее подмышке, которая оказалась на первом плане, прямо в объективе.

«Ну хоть после эпиляции!», «Ворсистость сняла, поди», «Ну подмышка, и что такого?», «Что за поза такая?», «Спину не защемило, так выгибаться-то! Поясницу надо беречь», — шутили фолловеры.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Агата Муцениеце в бикини на пляже. Фото: личный архив

Агата Муцениеце на лежаке. Фото: личный архив

Многие восхитились тем, что Агата публикует такие смелые фото, совершенно не комплексуя по пустякам. 

Кажется, у Лолиты Милявской (женщины без комплексов. — Прим. ред.) появился достойный соперник.

Читайте также