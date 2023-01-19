Предмет на могиле Инны Чуриковой возмутил священников

Могила Инны Чуриковой, похороненной три дня назад на Новодевичьем кладбище, буквально утопает в цветах. Но не только цветы несут к месту упокоения знаменитой артистки.

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Священнослужители возмущены тем, что, помимо огромного количества цветов, на могиле Инны Чуриковой кто-то из поклонников оставил просфору – церковную ритуальную лепешку. По канонам церкви, это считается недопустимым, потому что усопшие нуждаются не в мирском угощении, а в поминании и молитвах. Более того: оставлять просфору на могиле считается серьезным грехом с точки зрения православной веры. По материалам издания МК.