Прикована к постели: последние новости о состоянии Ларисы Удовиченко

Звезда фильма «Любить по-русски» Лариса Удовиченко сломала позвоночник. Актриса на данный момент проходит реабилитацию в одной из московских больниц. Пока она не может передвигаться.

Близкий друг Удовиченко, Эвклид Кюрдзидис, рассказал журналистам, что ей сделали операцию. Чувствует себя артистка более или менее нормально.

«Она прикована к постели. Пока о возвращении на сцену или съемки речи не идет», — цитирует его слова kp.ru.

Как именно Удовиченко заработала перелом — пока не известно. Близкие актрисы молчат по этому поводу.

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