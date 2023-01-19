«Не могу даже разогнуться»: Джиган пострадал в эпичной драке с морским обитателем в Дубае

Рэпер Джиган угодил в больницу во время отдыха в Дубае. Российский артист сошелся в неравном бою с местным обитателем и получил травму, которая приковала его к постели. Подробности инцидента артист рассказал на видео из палаты в социальной сети.

«Ситуация лютая на самом деле… Пришел я искупаться в море. Вчера еще ветер такой сильный был, холодно, вода холодная… Значит, иду я в море, прохожу где-то уже по пояс. Поворачиваюсь и смотрю: плывет двухметровая фиолетовая медуза! Вот с такими щупальцами, метра два, если не три… Огромная, короче», — начал повествование Джиган, сдобрив историю внушительной порцией мата.

Рэпер решил не обращать внимания на беспозвоночное и аккуратно проплыть рядом, но арабская медуза решила изгнать россиянина из своих вод. Рэпер такой наезд не оценил — он ведь арендовал виллу и примыкающий к ней пляж. Завязался бой. Джиган рассказывает, что схватил в одну руку краба, в другую – барракуду и показал местной жительнице, где раки зимуют. Но стоило ему решить, что он победил, как медуза определила противнику финальный удар в спину, который не оставил артисту ни шанса.

Впрочем, эту историю нужно не читать, а слушать из уст самого Джигана. Смотрите видео в Telegram-канале «Звездная пыль».