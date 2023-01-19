Михалкова в манящем белье из тонкого шелка ввела в оцепенение: мужчины трясутся от восторга

39-летняя актриса Юлия Михалкова подготовилась к новой роли в театре. Пока звезда не разглашает секрет, кого именно она будет играть. Но образ представила публике.

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На обнародованном во «ВКонтакте» фото она предстает в манящем белье из тончайшего шелка, приоткрыв свои пухлые губки.

Нет сомнений, что мужчины, глядя на Юлию Михалкову в таком виде, просто впадают в оцепенение и трясутся от восторга. Это, к слову, видно по массе комментариев под театральной фотосессией в соцсетях знаменитости.