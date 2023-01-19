«Чуть не угробили!»: Ирина Розанова рухнула на бетонный пол на огромных каблуках

Артистка Ирина Розанова рассказала Федору Бондарчуку, как недавно едва не покалечилась на съемках фильма. Актрисе досталась небольшая, но очень яркая, по ее словам, роль.

Съемки длились всего лишь сутки. Для образа на Розанову надели седой парик, очки, каблуки, костюм из кожи.

«Я дефилирую и слышу команду режиссера: «Размять шею». Стала выполнять требование и как грохнулась на цементный пол. Режиссер подходит ко мне и спрашивает: «Ирина Юрьевна, вы живы?» «Да, твари мои, жива, и как теперь встать?» Вот так чуть не угробили меня», — поделилась звезда.

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