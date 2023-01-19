Волочкова в крохотном бикини вышла на заснеженную улицу: сверкнула сокровенным, залезая в купель (видео)

Анастасия Волочкова смогла стать одной из самых известных балерин в стране. Однако все чаще танцовщица эпатирует публику, публикуя пикантные кадры. Этот год она начала с поездки на Мальдивы. Блондинка хвасталась шпагатом, загорала топлес и демонстрировала свои прелести.
19 января Волочкова уже оказалась в своем особняке на Рублевке. Она готовится отметить свой день рождения. Но балерина решила не нарушать традиции и окунуться в купель в честь Крещения. На заснеженную улицу она вышла в розовом мини-бикини. Анастасия оголила пышное декольте. Она грациозно залезла в купель, задрав ножку вверх. Звезда сверкнула зоной бикини.
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Поклонники оценили пикантное видео. Многие отметили, что ей идут родные пейзажи.
«Красивый загар на фоне белого снега», «Опять в трусах, ни холод, ни снег не помеха», «Ой, а картинка не меняется», «Постоянно полуголая», — стали писать пользователи Сети.