Иван Краско передвигается на инвалидной коляске

Народного артиста Ивана Краско выписали из больницы, где он проходил лечение после инсульта. Правда, артист пока что находится в инвалидной коляске. Известно, что врачи рекомендуют Ивану Ивановичу сделать операцию на сердце.

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92-летнего актера собираются обследовать в центре Алмазова. Краско старается не унывать, сохраняет бодрое расположение духа и даже намерен продолжать играть в театре. Он пригласил зрителей на спектакль со своим участием, который пройдет в конце января, сообщает издание РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал «78 Новости».