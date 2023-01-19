Александр Цыпкин отреагировал на известие о том, что Константин Хабенский уволил из МХТ имени Чехова Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву. Все произошло из-за опрометчивых высказываний актера сериала «Кухня».
Писатель Цыпкин тут же отметил: он не сомневается в том, что будучи художественным руководителем данного театра, Константин Хабенский действует с холодной головой и едва ли принимает решения, о которых потом будет жалеть.
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Цыпкин не стал скрывать, что считает Хабенского образцом нравственности, честности и понятийности.
«Мир будет рушиться, а он знает, что делает. Сделал — значит, так надо», — заверил писатель в соцсети.
Ранее Дмитрий Назаров выразил свое недовольство, узнав о том, что он больше не имеет никакого отношения к театру, в котором служил. Актер, похоже, считает себя жертвой произошедшего.