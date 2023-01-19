«Сделал — значит, так надо»: Цыпкин зааплодировал Хабенскому после увольнения Назарова из театра

«Сделал — значит, так надо»: Цыпкин зааплодировал Хабенскому после увольнения Назарова из театра

Дмитрий Назаров. Фото: Global Look Press

Писатель встал на сторону худрука МХТ имени Чехова.

Александр Цыпкин отреагировал на известие о том, что Константин Хабенский уволил из МХТ имени Чехова Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву. Все произошло из-за опрометчивых высказываний актера сериала «Кухня».

Писатель Цыпкин тут же отметил: он не сомневается в том, что будучи художественным руководителем данного театра, Константин Хабенский действует с холодной головой и едва ли принимает решения, о которых потом будет жалеть. 

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Цыпкин не стал скрывать, что считает Хабенского образцом нравственности, честности и понятийности. 

«Мир будет рушиться, а он знает, что делает. Сделал — значит, так надо», — заверил писатель в соцсети.

Ранее Дмитрий Назаров выразил свое недовольство, узнав о том, что он больше не имеет никакого отношения к театру, в котором служил. Актер, похоже, считает себя жертвой произошедшего. 

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