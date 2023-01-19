«Если честно - уже почти месяц»: 22-летняя дочка Стриженовой объявила о помолвке

Екатерина Стриженова уже много лет строит карьеру на телевидении. Она веде передачи «Доброе утро» и «Время покажет». Также Екатерина играет в театре. Вместе с мужем Александром она воспитала дочек. Старшая Анастасия уже замужем и подарила родителям внука Петра. А вот Александра лишь в 2018 году окончила школу.
22-летняя Саша объявила о помолвке. Еще будучи школьницей она стала встречаться с Антоном Чурековым. Ради него дочка телеведущей поступала в МГУ — юноша учился в этом вузе на юридическом факультете.
Оказалось, что месяц назад он попросил ее руки. Теперь девушка готовится к свадьбе. В соцсети она поделилась трогательными фото.
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Саша Стриженова и Антон Чуреков. Фото: соцсети звезды
«Если честно - уже почти месяц как I said YES. Позади - огромная совместная история, впереди - целая совместная жизнь», – написала Саша.
Поклонники и друзья принялись поздравлять пару. А некоторые даже стали разглядывать фото, пытаясь найти признаки беременности, но дочка Стриженовой блеснула стройностью.