«Если честно - уже почти месяц»: 22-летняя дочка Стриженовой объявила о помолвке

22-летняя Саша объявила о помолвке. Еще будучи школьницей она стала встречаться с Антоном Чурековым. Ради него дочка телеведущей поступала в МГУ — юноша учился в этом вузе на юридическом факультете.

Оказалось, что месяц назад он попросил ее руки. Теперь девушка готовится к свадьбе. В соцсети она поделилась трогательными фото.

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