Яна Кошкина окунулась в прорубь, удивив своим видом: мужчины замерли от увиденного

Яна Кошкина

Яна Кошкина. Фото: соцсети звезды

Актриса вызвала негодование у поклонников из-за своего вида.

Яна Кошкина уже давно строит карьеру на телевидении. Она вела передачу «Короли фанеры», а потом стала сниматься в кино и участвовать в шоу «Однажды в России».

Актриса обладает эффектной внешностью. Она носит порой очень откровенные платья. Звезда не скрывает, что на нее постоянно обращают внимание мужчины.

Обычно Яна делится пикантными кадрами в Сети. 19 января опубликовала видео, на котором показала, как окунулась в прорубь. Она облачилась в тонкую сорочку. Актриса прикрыла свое женственное тело. Она три раза с головой окунулась в воду. Кошкина не стала показывать свои прелести, чем удивила своих поклонников. 

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«С Крещением», — написала звезда.

Поклонники стали писать Яне возмущенные комментарии.

«А почему не голая?», «Ждать несколько лет такого момента, и на тебе! Такая неудачная непрозрачная рубаха!», «И все мужчины замерли», «Так радостно, честно, вы такая красивая с красивой фигурой, но не пошли окунаться в купальнике, где все напоказ», — стали писать подписчики.

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