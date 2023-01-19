Яна Кошкина окунулась в прорубь, удивив своим видом: мужчины замерли от увиденного

Яна Кошкина уже давно строит карьеру на телевидении. Она вела передачу «Короли фанеры», а потом стала сниматься в кино и участвовать в шоу «Однажды в России».

Актриса обладает эффектной внешностью. Она носит порой очень откровенные платья. Звезда не скрывает, что на нее постоянно обращают внимание мужчины.