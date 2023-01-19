Состояние Никиты Михалкова улучшилось

Знаменитый режиссер и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату одной из московских больниц, где продолжает лечение. Его состояние улучшилось. Об этом 19 января сообщил источник информационного агентства ТАСС.

5 января пресс-служба Михалкова сообщила журналистам, что 77-летний Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом. При этом в Сети прошла информация, что постановщик попал в больницу с ковидной пневмонией.

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Ранее друг режиссера рассказал, что Михалков продолжает работать, находясь в палате. Заведуемый им Московский международный кинофестиваль недавно объявил даты проведения в 2023 году.