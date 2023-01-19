Поза — ладони на бюсте: полуголая Клава Кока приковала взгляды своими кубиками на прессе

Клава Кока устроила знойную фотосессию со своей подругой Мари Краймбрери. Певицы сейчас отдыхают в Дубае и отрываются на полную катушку.

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Как истинные селебрити, они арендовали белоснежную яхту, чтобы приятно провести время в водах Персидского залива.

Звезды оголили ножки и животы, наслаждаясь теплом и солнцем. Клава Кока тут смогла немало удивить публику, приковав взгляды к своему накачанному животу с кубиками мышц. Все-таки занятия в спортзале дают о себе знать!

На обнародованном фото Мари Краймбрери приняла позицию сзади Клавы Коки, почти положив руки на бюст подруги.