Поза — ладони на бюсте: полуголая Клава Кока приковала взгляды своими кубиками на прессе

Клава Кока устроила знойную фотосессию со своей подругой Мари Краймбрери. Певицы сейчас отдыхают в Дубае и отрываются на полную катушку.
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Как истинные селебрити, они арендовали белоснежную яхту, чтобы приятно провести время в водах Персидского залива.
Звезды оголили ножки и животы, наслаждаясь теплом и солнцем. Клава Кока тут смогла немало удивить публику, приковав взгляды к своему накачанному животу с кубиками мышц. Все-таки занятия в спортзале дают о себе знать!
На обнародованном фото Мари Краймбрери приняла позицию сзади Клавы Коки, почти положив руки на бюст подруги.
Клава Кока приковала взгляды своими кубиками на прессе. Фото: соцсети