Непростой случай: судмедэксперт не смог установить, от чего умерла дочь Элвиса Пресли

12 января наступившего года неожиданно умерла единственная дочь Элвиса Пресли — певица Лиза Мари Пресли. Ей было 54 года.

Предварительной причиной смерти в прессе назвали остановку сердца. 14-го числа специалисты провели вскрытие артистки, но так и не поняли, от чего умерла совсем еще не старая звезда.

Вот какое сообщение опубликовала представитель отдела судебно-медицинской экспертизы и коронера округа Лос-Анджелес через канал CNN:

«Пресли была осмотрен 14 января, и утверждение причины смерти было отложено. Отложено означает, что после вскрытия причина смерти не установлена, и судмедэксперт запрашивает дополнительное расследование смерти, включая дополнительные исследования. Как только приходят результаты тестов/исследований, врач снова оценивает случай и устанавливает причину смерти».

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Из биографии певицы известно, что в юности она принимала наркотики. Однако это не помешало ей трижды стать матерью. Она четыре раз была замужем, в том числе за Майклом Джексоном и Николасом Кейджем.