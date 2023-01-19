Клава Кока встала в интимную позицию, показав «щель порока»: фото на яхте в Дубае

Клава Кока после отдыха в Мексике рванула в Эмираты, чтобы оторваться там с подругой Мари Краймбрери. Блондинка призналась, что променяла мужчину, который сделал ей предложение, на релакс с приятельницей.

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В Дубае певицы устроили роскошный отдых на белоснежной яхте, не останавливая себя в желаниях.

Знаменитости в откровенных нарядах позировали на камеру и обнимались. Позицию на обнародованном снимке Клавы Коки можно cмело назвать интимной, тем более ее щель между ног получила определенные масштабы, близкие к порочным.