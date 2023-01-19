Хорошо выглядит, только похудел: жена Юдашкина поделилась снимком с мужем из красной гостиной

Марина Юдашкина поделилась с фолловерами снимком со своим мужем Валентином Юдашкиным, сделанном в их особняке. Кутюрье хорошо выглядит на фото, только немного похудел.

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Голову известного модельера теперь украшает роскошная шевелюра из седых волос. Супруга Юдашкина сообщила поклонникам, что у них с мужем весеннее настроение, они разобрали новогоднюю елку и готовы к приему гостей в своем доме.

Отметим, что Валентин Юдашкин много лет борется с раком. Сейчас, судя по его внешнему виду, у модельера наблюдается ремиссия.