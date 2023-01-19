Ким Кардашьян купила на аукционе бриллиантовый крест принцессы Дианы

По данным издания TMZ, покупка обошлась Ким в 197 453 доллара. Добавим, что Кардашьян обожает выкупать на аукционах исторически ценные предметы, в том числе вещи Элизабет Тейлор и других женских икон. Также все помнят, как сильно она хотела влезть в культовое платье Мэрилин Монро.