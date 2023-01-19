Ким Кардашьян купила на аукционе бриллиантовый крест принцессы Дианы

18 января американская светская львица Ким Кардашьян оторвала себе на аукционе Sothebys культовую вещицу. Речь идет о бриллиантовом колье с аметистовым крестом, которое принадлежало принцессе Диане.
Украшение называется Attalah Cross. Покойная королевская особа надела его в 1987 году на благотворительный гала-концерт в Лондоне вместе с фиолетовым нарядом. Это ожерелье Диане подарила ювелирная компания Garrard.
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По данным издания TMZ, покупка обошлась Ким в 197 453 доллара. Добавим, что Кардашьян обожает выкупать на аукционах исторически ценные предметы, в том числе вещи Элизабет Тейлор и других женских икон. Также все помнят, как сильно она хотела влезть в культовое платье Мэрилин Монро.