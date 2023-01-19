Умер режиссер Николай Досталь в 76 лет

На 77-м году жизни умер в среду 18 января режиссер Николай Досталь. О его кончине сообщили агентству ТАСС в руководстве Союза кинематографистов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Пока причина смерти известного кинодеятеля неизвестна. В настоящее время решается вопрос о месте и дате его захоронения.

Режиссер Николай Досталь известен широкому кругу отечественных зрителей по таким лентам, как «Человек с аккордеоном», «Маленький гигант большого секса», «Полицейские и воры», «Гражданин начальник», «Штрафбат» и другим.

Досталь также писал сценарии к фильмам и сам появлялся перед камерой в качестве актера.