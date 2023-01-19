Мама Романа Костомарова надеется на лучшее

Валентина Костомарова, мама знаменитого фигуриста, рассказала, что благодарна всем, кто поддерживает ее сына в это непростое для всей семьи время, и что все близкие Романа надеются на лучшее.

«Я узнаю сама только из прессы. Оксана (Домнина, супруга фигуриста. — Прим. ред.) мне говорит, что как. То же самое пишут в газете. Какое у нас может быть настроение? Конечно, надеемся на лучшее и на хорошее», — подчеркнула она.

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На вопрос, как она относится к тому, что Романа собираются отключить от системы ЭКМО, мама спортсмена заметила, что врачам лучше знать, как нужно поступить.