Мама Романа Костомарова надеется на лучшее

Валентина Костомарова, мама знаменитого фигуриста, рассказала, что благодарна всем, кто поддерживает ее сына в это непростое для всей семьи время, и что все близкие Романа надеются на лучшее.
«Я узнаю сама только из прессы. Оксана (Домнина, супруга фигуриста. — Прим. ред.) мне говорит, что как. То же самое пишут в газете. Какое у нас может быть настроение? Конечно, надеемся на лучшее и на хорошее», — подчеркнула она.
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На вопрос, как она относится к тому, что Романа собираются отключить от системы ЭКМО, мама спортсмена заметила, что врачам лучше знать, как нужно поступить.
«Слава Богу, врачи лучше знают, мы все ходим под Богом. Пока не навещала его, Оксана — пока не знаю, еще не созванивались. Спасибо всем большое, мы все переживаем», — цитирует Валентину Костомарову телеканал «360».