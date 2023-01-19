Костомарова решили отключить от аппарата стимуляции легких

Фигуриста Романа Костомарова врачи решили отключить от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который стимулирует легкие и сердце, сообщает ТАСС.

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По данным инсайдера источника, это позитивный знак, который говорит о том, что олимпийский чемпион больше не нуждается в дополнительных стимуляторах подобного характера.

Напомним, 45-летний Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке.