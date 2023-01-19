Брежнева и Пугачева под прицелом: Поплавская поддержала закон об отъеме жилья у сбежавших

Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова вслед за политиком Романом Худяковым предложила отнимать у сбежавших из России граждан жилье и отдавать его детям, оставшимся без попечительства, сообщает МК.ru..

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Эта инициатива может лишить квадратных метров и звезд российского шоу-бизнеса в том числе. Например, Аллу Пугачева, Веру Брежневу, Илью Прусикина, Артура Смольянинова и других.

Актриса Яна Поплавская заявила, что если новый закон будет принят, то просто прекрасно, и внесла свои дополнения на этот счет.