Брежнева и Пугачева под прицелом: Поплавская поддержала закон об отъеме жилья у сбежавших

Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова вслед за политиком Романом Худяковым предложила отнимать у сбежавших из России граждан жилье и отдавать его детям, оставшимся без попечительства, сообщает МК.ru..
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Эта инициатива может лишить квадратных метров и звезд российского шоу-бизнеса в том числе. Например, Аллу Пугачева, Веру Брежневу, Илью Прусикина, Артура Смольянинова и других.
Актриса Яна Поплавская заявила, что если новый закон будет принят, то просто прекрасно, и внесла свои дополнения на этот счет.
«Еще можно отдавать многодетным семьям большие дома или квартиры. И пенсионерам, которые живут в аварийном жилье (но без права передачи по наследству). Вот это будет справедливо. Уверена, что это предложение поддержит большинство», — написала в личном блоге Яна Поплавская.