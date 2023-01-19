Севастьянова показала обнаженный изгиб на своем теле в виде идеального полумесяца: трепещет

Каролина Севастьянова — обладательница идеальной фигуры и форм, которым можно только позавидовать.

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Ее манящие изгибы лишают разума мужчин. К тому же гимнастка умеет выгодно их подчеркнуть, показать в наилучшем виде.

На одном из фото в соцсетях Севастьянова позирует в платье, от которого у мужчин, нет сомнений, слюнки текут. Вырез в форме идеального полумесяца на ее спине так и притягивает взгляды, кто-то наверняка затрепещет, увидев такое.