Недавно вышедшая замуж дочь певицы Славы оказалась беременна

В ноябре 2022 года дочь певицы Славы, 24-летняя Александра Морозова скромно и тихо вышла замуж. Ее избранника зовут Андрей. И вот, через пару месяцев появились новости о том, что девушка беременна.

«Малыш должен появиться на свет уже весной — в марте-апреле. Животик у Саши пока небольшой, сейчас она на седьмом месяце. Ребята очень счастливы, они готовы к расширению семьи, потому что уже давно ведут себя как семья, — рассказали изданию StarHit в окружении пары.

«Да, были разные периоды, но оба повзрослели и помудрели. Сейчас Саша и Андрей живут в довольно небольшой квартире, делают там ремонт и планируют в ближайшее время улучшить условия — приобрести жилье попросторнее».