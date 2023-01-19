Мокрое тело Муцениеце вызвало оцепенение у мужчин: обнажение редкой красоты (видео)

Агата Муцениеце к своим 33 годам превратилась в красавицу с шикарными формами. Актриса не скрывает, что много времени проводит у косметолога и в спортивном зале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Кроме того, каждое утро, независимо от погоды, она совершает пробежку. Это правило для себя она ввела в период пандемии и самоизоляции, когда набирать вес стали практически все.

Что ж, результат теперь налицо, и его Агата Муцениеце с удовольствием демонстрирует в своих социальных сетях. Сейчас в ее личном блоге активно обсуждают видео из бассейна, на котором ее мокрое стройное тело выглядит особенно притягательно.

Нет сомнений, глядя на эти кадры мужчины впадают в оцепенение.