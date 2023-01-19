Харламов бы занырнул: Катерина Ковальчук сверкнула чреслами в стрингах, устроив заплыв

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Накануне Ковальчук устроила заплыв с маской, чтобы полюбоваться красотами подводного мира. Друзья запечатлели ее в этот момент, и теперь подписчики любуются ее фигурой. Катерина в черном бикини подчеркнула свои упругие чресла стрингами, отчего взволновала многих фанатов. Будь Харламов рядом, он бы не смог спокойно стоять и наблюдать со стороны, а составил бы компанию и занырнул по соседству.