В Госдуме готовят проект о конфискации имущества у уехавших: где-то напрягся Галкин* - замок тянет на миллиард

В скором времени многие уехавшие из страны россияне, оскорбляющие сограждан и родину, рискуют лишиться имущества в стране. Поскольку в Госдуме депутаты разрабатывают проект о конфискации собственности тех, кто словами или поступками наносит ущерб России.

«Официальных поручений на этот счет комитетам, насколько я знаю, не давалось, но, по моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведется», - цитирует источник в Госдуме сайт «РИА Новости».

Чуть ранее спикер Парламента Вячеслав Володин предложил разработать такой в отношении беглецов, которые открыто поддерживают нацистов. Судя по недавним событиям в жизни Валерия Меладзе, Максима Галкина*, певицы Монеточки, которые выкрикивали со сцены нацистские лозунги, их новый закон покарает первыми.